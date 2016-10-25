Антитерористичні навчання відбулися на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Черкаській області провела планові командно-штабні навчання на об’єкті електроенергетики, повідомили УНН-Центр у прес-службі Черкаської ОДА.
У навчаннях взяли участь керівники регіональних органів СБУ, НП, представники ДСНС, Міністерства оборони, прикордонної служби, а також очільники підприємств електроенергетики.
У ході навчань відпрацювали алгоритм заходів та систему оповіщення, стратегію і тактику припинення можливих терористичних проявів. Учасники навчань поетапно відпрацювали спільні дії при можливих ситуаціях, оцінили ефективність сил і засобів, спрямованих на протидію терористичним проявам.
За підсумками командно-штабних навчань було визначено стан захищеності та безпеки стратегічного об’єкта підвищеної уразливості, перевірено взаємодію правоохоронців та органів місцевої і обласної влади. Також керівники об’єктів електроенергетики отримали чіткі інструкції щодо дій при можливих загрозах.