Антирекорд по количеству депутатов: Рада лишила мандатов еще трех нардепов

Верховная Рада сегодня проголосовала за прекращение полномочий трех народных депутатов Максима Ефимова (фракция "Видновлення"), Дмитрия Шпенова (внефракционный) и Виталия Данилова (фракция "Батькивщина"), сообщил в пятницу нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

Минус три мандата депутатов (...) За - Ефимова (283), Данилова (291) и Шпенова (289). В Раде осталось 401 депутат. Антирекорд - написал Железняк в Telegram.

Детали

Как сообщил нардеп, соответствующие решения:

№10317 - досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Ефимова М.В. (Фракция "Видновлення"). Мажоритарщик, то есть его место будет свободно до завершения войны.

№10318 - досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Шпенова Д.Ю. (Внефракционный). Мажоритарщик, то же самое.

№10290 - досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Данилова В.Б. (Фракция "Батькивщина"). Вместо него зайдет другой по списку.

Напомним

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что над членами партии ведется контроль и в связи с этим в будущем произойдет много кадровых изменений.