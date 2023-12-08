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Антирекорд по количеству депутатов: Рада лишила мандатов еще трех нардепов

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 12:39  •  31208 просмотра

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Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий трех народных депутатов Украины

Верховная Рада сегодня проголосовала за прекращение полномочий трех народных депутатов Максима Ефимова (фракция "Видновлення"), Дмитрия Шпенова (внефракционный) и Виталия Данилова (фракция "Батькивщина"), сообщил в пятницу нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

Минус три мандата депутатов (...) За - Ефимова (283), Данилова (291) и Шпенова (289). В Раде осталось 401 депутат. Антирекорд

- написал Железняк в Telegram.

Детали

Как сообщил нардеп, соответствующие решения:

№10317 - досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Ефимова М.В. (Фракция "Видновлення"). Мажоритарщик, то есть его место будет свободно до завершения войны.

№10318 - досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Шпенова Д.Ю. (Внефракционный). Мажоритарщик, то же самое.

№10290 - досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Данилова В.Б. (Фракция "Батькивщина"). Вместо него зайдет другой по списку.

Напомним

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что над членами партии ведется контроль и в связи с этим в будущем произойдет много кадровых изменений.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Антирекорд за кількістю депутатів: Рада позбавила мандатів ще трьох нардепів
An anti-record number of MPs: Rada deprives three more MPs of their mandates
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