Антикоррупционный суд нужен сейчас - Н.Холодницкий

"По состоянию на сейчас создание и существование Антикоррупционного суда является крайне необходимым и оно крайне необходимо уже сейчас, а не 18-19-20-е годы. Будет ли он нужен через 7-10 лет, время покажет. Покажет состояние развития общества, состояние законности в государстве", - отметил Н.Холодницкий.

Как сообщал УНН, для создания антикоррупционного суда нужны изменения в процессуальные кодексы.

Напомним, США и ЕС призвали создать в Украине антикоррупционный суд.