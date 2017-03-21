Антикоррупционный суд нужен сейчас - Н.Холодницкий
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Создание антикоррупционного суда крайне необходимо уже сейчас, а не в 2018-2020-х годах. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
"По состоянию на сейчас создание и существование Антикоррупционного суда является крайне необходимым и оно крайне необходимо уже сейчас, а не 18-19-20-е годы. Будет ли он нужен через 7-10 лет, время покажет. Покажет состояние развития общества, состояние законности в государстве", - отметил Н.Холодницкий.
Как сообщал УНН, для создания антикоррупционного суда нужны изменения в процессуальные кодексы.
Напомним, США и ЕС призвали создать в Украине антикоррупционный суд.