Антикорупційний суд потрібен зараз - Н.Холодницький
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Створення антикорупційного суду вкрай необхідне вже зараз, а не в 2018-2020-х роках. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
“Станом на зараз створення і існування Антикорупційного суду є вкрай необхідне і воно вкрай необхідне вже зараз, а не 18-19-20-ті роки. Чи він буде потрібен через 7-10 років, час покаже. Покаже стан розвитку суспільства, стан законності в державі”, — зазначав Н.Холодницький.
Як повідомляв УНН, для створення антикорупційного суду потрібні зміни до процесуальних кодексів.
Нагадаємо, США та ЄС закликали створити в Україні антикорупційний суд.