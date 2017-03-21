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Антикорупційний суд потрібен зараз - Н.Холодницький

Антикорупційний суд потрібен зараз - Н.Холодницький

Київ • УНН

 • 8746 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Створення антикорупційного суду вкрай необхідне вже зараз, а не в 2018-2020-х роках. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

“Станом на зараз створення і існування Антикорупційного суду є вкрай необхідне і воно вкрай необхідне вже зараз, а не 18-19-20-ті роки. Чи він буде потрібен через 7-10 років, час покаже. Покаже стан розвитку суспільства, стан законності в державі”, — зазначав Н.Холодницький.

Як повідомляв УНН, для створення антикорупційного суду потрібні зміни до процесуальних кодексів.

Нагадаємо, США та ЄС закликали створити в Україні антикорупційний суд.

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