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Антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела Мартыненко

Антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела Мартыненко

Киев  •  УНН

 • 7351 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес на 4 мая рассмотрение дела по обвинению бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "Восток ГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Так, сообщается, что указанное заседание не состоялось, поскольку в суд не явились 2 обвиняемых и их защитники.

"Коллегия судей ВАКС признала причины неявки многих вышеуказанных лиц неуважительными, кроме одного защитника, который по состоянию здоровья не мог находиться на заседании. Следующее рассмотрение по делу назначено на 14:00 4 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства относительно "Энергоатома".

Напомним, 20 апреля 2017 года экс-нардеп Мартыненко был задержан, и ему сообщенно о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП "ВостГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом" экс-нардепу.

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