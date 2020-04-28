Антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес на 4 мая рассмотрение дела по обвинению бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "Восток ГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
Так, сообщается, что указанное заседание не состоялось, поскольку в суд не явились 2 обвиняемых и их защитники.
"Коллегия судей ВАКС признала причины неявки многих вышеуказанных лиц неуважительными, кроме одного защитника, который по состоянию здоровья не мог находиться на заседании. Следующее рассмотрение по делу назначено на 14:00 4 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства относительно "Энергоатома".
Напомним, 20 апреля 2017 года экс-нардеп Мартыненко был задержан, и ему сообщенно о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП "ВостГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом" экс-нардепу.