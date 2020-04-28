Антикорупційний суд переніс розгляд справи Мартиненка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд переніс на 4 травня розгляд справи про обвинувачення колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП "Схід ГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом", у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
Так, повідомляється, що вказане засідання не відбулось, оскільки до суду не з’явились 2 обвинувачених та їх захисники.
"Колегія суддів ВАКС визнала причини неприбуття майже всіх вищевказаних осіб неповажними, окрім одного захисника, який за станом здоров’я не міг перебувати на засіданні. Наступний розгляд у справі призначено на 14:00 4 травня 2020 року“, - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Антикорупційний суд об’єднав кримінальні провадження стосовно “Енергоатома”.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року екснардепа Мартиненка було затримано та повідомлено йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року екснардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом".