Антикоррупционный суд исследовал 16 томов доказательств по делу Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал 16 томов письменных доказательств по делу об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "Восток ГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании коллегия судей ВАКС продолжила исследования письменных доказательств, предоставленных прокурором САП. По результатам рассмотрения исследовано 6 томов материалов. Всего по делу исследованы 16 томов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следующее заседание запланировано на 9:15 16 июля 2020 года.
Напомним, по делу завладения средствами "Восток ГОК" завершено следствие.
Как сообщал УНН, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства по "Энергоатому".
Напомним, 20 апреля 2017 года экс-нардеп Мартыненко был задержан и сообщено ему о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП "Восток ГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года экс-нардепу сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом".