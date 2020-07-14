Антикоррупционный суд исследовал 16 томов доказательств по делу Мартыненко

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96691 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104150 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130070 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109221 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129499 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101753 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102475 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104335 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102015 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Антикоррупционный суд исследовал 16 томов доказательств по делу Мартыненко

Антикоррупционный суд исследовал 16 томов доказательств по делу Мартыненко

Киев  •  УНН

 • 17981 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал 16 томов письменных доказательств по делу об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "Восток ГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании коллегия судей ВАКС продолжила исследования письменных доказательств, предоставленных прокурором САП. По результатам рассмотрения исследовано 6 томов материалов. Всего по делу исследованы 16 томов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следующее заседание запланировано на 9:15 16 июля 2020 года.

Напомним, по делу завладения средствами "Восток ГОК" завершено следствие.

Как сообщал УНН, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства по "Энергоатому".

Напомним, 20 апреля 2017 года экс-нардеп Мартыненко был задержан и сообщено ему о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП "Восток ГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года экс-нардепу сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом".

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