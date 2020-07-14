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Антикорупційний суд дослідив 16 томів доказів у справі Мартиненка

Антикорупційний суд дослідив 16 томів доказів у справі Мартиненка

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив 16 томів письмових доказів у справі про обвинувачення колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП "Схід ГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом", у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"На засіданні колегія суддів ВАКС продовжила дослідження письмових доказів, наданих прокурором САП. За результатами розгляду досліджено 6 томів матеріалів. Всього у справі досліджено 16 томів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наступне засідання заплановано на 9:15 16 липня 2020 року.

Нагадаємо, у справі заволодіння коштами “Схід ГЗК” завершено слідство.

Як повідомляв УНН, Антикорупційний суд об’єднав кримінальні провадження стосовно “Енергоатома”.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року екснардепа Мартиненка було затримано та повідомлено йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року екснардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом".

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