Антикоррупционный комитет ВР заинтересовался назначением заместителя В.Бондика на должность и.о. директора "Укрхимтрансаммиака"

В комментарии УНН Председатель подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами государственной власти и местного самоуправления Юрий Деревянко заявил, что этот вопрос будет поднят и изучен.

"В случае если есть победитель конкурса, а его не назначают, а взамен назначают и.о. - это неправильно. Эту ситуацию нужно детально анализировать. Ведь действительно, мы говорим об открытом конкурсе", - отметил он.

Народный депутат Олег Барна, в свою очередь, отметил, что объяснение указанной ситуации имеет также предоставить и Премьер-министр В.Гройсман.

Напомним, распоряжением В.Гройсмана, и.о. директора стратегического предприятия "Укрхимтрансаммиак" назначен Игорь Трегубенко, который был заместителем экс-директора этого предприятия Виктора Бондика. Против последнего Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство за финансовые махинации, совершенные в период его пребывания на посту директора "Укрхимтрансаммиак".

Как ранее сообщал УНН, народный депутат Татьяна Черновол обратилась к Премьер-министру с призывом объяснить действия Кабмина.

Также напомним, 1 декабря 2016 Министертсво экономического развития и торговли сообщило результаты открытого конкурса на должность ГП "Укрхимтрансаммиак". Победителем стал Павел Шебеста, который пятый месяц не может попасть на свое рабочее место, потому что вместо него В.Гройсман назначил на эту должность И.Трегубенко.