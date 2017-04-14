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Антикорупційний комітет ВР зацікавився призначенням заступника В.Бондика на посаду в.о. директора “Укрхімтрансаміаку”

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції зацікавився, чому Кабмін призначив на посаду очільника ДП “Укрхімтрансаміак” заступника Віктора Бондика замість переможця відкритого конкурсу Павла Шебести, повідомляє УНН.

У коментарі УНН Голова підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування Юрій Дерев'янко заявив, що це питання буде піднято і вивчено.

“У разі якщо є переможець конкурсу, а його не призначають, а натомість призначають в.о. – це неправильно. Цю ситуацію треба детально аналізувати. Адже дійсно, ми говоримо про відкритий конкурс”, - зазначив він.

Народний депутат Олег Барна, у свою чергу, зазначив, що пояснення щодо вказаної ситуації має також надати і Прем’єр-міністр В.Гройсман.

Нагадаємо, розпорядженням В.Гройсмана в.о. директора стратегічного підприємства “Укрхімтрансаміак” призначено Ігоря Трегубенка, який був заступником екс-директора цього підприємства Віктора Бондика. Проти останнього Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження за фінансові махінації, скоєні в період його перебування на посаді директора “Укрхімтрансаміак”.

Як раніше повідомляв УНН, народний депутат Тетяна Чорновол звернулась до Прем’єр-міністра із закликом пояснити дії Кабміну.

Також нагадаємо, 1 грудня 2016 року Міністертсво економічного розвитку і торгівлі повідомило результати відкритого конкурсу на посаду ДП “Укрхімтрансаміак”. Переможцем став Павло Шебеста, який п’ятий місяць не може потрапити на своє робоче місце, бо замість нього В.Гройсман призначив на цю посаду І.Трегубенка.

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