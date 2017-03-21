Антикоррупционная прокуратура не имеет подозрений ни по одному из нардепов - Н.Холодницкий

"Подозрений, по состоянию на сегодня, по никаким нардепам нет. Ведется расследование по ряду топ-чиновников страны по поводу различных ситуаций, и декларирования и обогащения, но пока это следствие, которое должно собрать доказательства", - отметил Н.Холодницкий.

Как сообщал УНН, дело А.Онищенко может быть закрыто в любой момент.