Антикорупційна прокуратура не має підозр по жодному з нардепів – Н.Холодницький
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура не має жодної підозри по жодному з народних депутатів України. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
“Підозр, станом на сьогодні, по жодних нардепах немає. Ведеться розслідування по низці топ-чиновників країни з приводу різних ситуацій, і декларування, і збагачення, але поки що це слідство, яке повинне зібрати докази”, — зазначив Н.Холодницький.
Як повідомляв УНН, справа О.Онищенка може бути закрита будь-якої миті.