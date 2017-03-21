Антикорупційна прокуратура не має підозр по жодному з нардепів – Н.Холодницький

“Підозр, станом на сьогодні, по жодних нардепах немає. Ведеться розслідування по низці топ-чиновників країни з приводу різних ситуацій, і декларування, і збагачення, але поки що це слідство, яке повинне зібрати докази”, — зазначив Н.Холодницький.

Як повідомляв УНН, справа О.Онищенка може бути закрита будь-якої миті.