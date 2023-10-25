Антигерои: в Одесской ОГА озвучили результаты проверки жестокого обращения детей в местной школе

Комиссия пришла к выводу, что инцидент в школе - это не буллинг, а единичный случай жестокости. Впрочем, похоже, педагоги, дети и родители запомнят его надолго.

Цитата

«Комиссия в составе 8 человек провела объемное и всеобъемлющее изучение обстоятельств этого инцидента. По результатам опроса и анкетирования участников образовательного процесса, а также общения с практическим психологом и социальным педагогом образовательного учреждения члены комиссии пришли к выводу, что такой инцидент является единичным и не имеет признаков системности», - сообщил он.

Детали

Вместе с тем была признана недостаточной работа администрации школы по предотвращению и противодействию проявлениям буллинга (травли), случаям жестокого обращения с детьми, недопущению деструктивного поведения. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены директор и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Директору заведения доведен ряд требований по усилению воспитательной работы, создание безопасной образовательной среды, в том числе и ходатайство перед учредителем о выделении финансирования для организации надлежащих мер безопасности в соответствии с законодательством, в частности пост охраны, система видеонаблюдения за местами общего пользования.

Лончак добавил, что со всеми участниками инцидента продолжает работать практический психолог. Ученики поставлены на внутришкольный учет и Службы по делам детей.

«Этот инцидент не имеет победителей, как и не имеет героев», - подчеркнул глава профильного департамента.

Мать одного из обидчиков, которая в этой школе работает педагогом, в связи со стрессовым событием, получила значительное расстройство здоровья, что подтверждено документально и сейчас она находится на больничном. Как мать, кроме морального ущерба, она понесет наказание в рамках уголовного производства, степень которого определит суд, рассказал он.

Сами же обидчики очень сожалеют о своем поступке, но время не вернуть. Так же сожалеют и их родители, хотя один из обидчиков с матерью, братьями и сестрами сразу после инцидента уехал из села.

Лончак добавил, что ОВА держит связь с матерью мальчиков, которые пострадали. Последняя самостоятельно воспитывает шестерых сыновей. Сейчас дети чувствуют себя хорошо, продолжают обучение, о происшествии вспоминать не желают. Перед ними извинились. Единственное, что желает сейчас их семья, чтобы их оставили в покое, подчеркнул он.

Подытоживая, Лончак призвал родителей уделять больше времени собственным детям. Ведь иногда, из-за своего малого возраста и недостатка жизненного опыта, они могут не понимать последствий своих действий, считать развлечением то, что приводит к катастрофе.

«Со своей стороны, мы усилим воспитательную работу в учебных заведениях области, особенно по предотвращению и противодействию проявлениям буллинга (травли).

Органам управления образованием напоминаю об обязанности своевременно сообщать Департамент образования и науки обо всех чрезвычайных случаях, чтобы мы могли тоже оперативно реагировать на ситуацию», - резюмировал он.

Напомним

Недавно в социальных сетях появилось видео, где мальчика засовывали головой в выгребную яму и заставили обнажиться на камеру. Директор Департамента образования и науки Александр Лончак немедленно собрал комиссию, которая провела изучение всех обстоятельств этого инцидента.