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Антигерої: в Одеській ОВА озвучили результати перевірки жорстокого поводження дітей в місцевій школі

Київ • УНН

 • 113158 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Одеська обласна військова адміністрація завершила службову перевірку за фактом жорстокого поводження дітей у школі Кілійської міської громади. Про це розповів начальник департаменту освіти і науки обладміністрації Олександр Лончак, передає УНН.

Антигерої: в Одеській ОВА озвучили результати перевірки жорстокого поводження дітей в місцевій школі

Комісія прийшла до висновку, що інцидент у школі - це не булінг, а поодинокий випадок жорстокості. Втім, схоже, освітяни, діти та батьки запамʼятають його надовго.

Цитата

«Комісія у складі 8 осіб провела обʼємне і всеосяжне вивчення обставин цього інциденту. За результатом опитування та анкетування учасників освітнього процесу, а також спілкування з практичним психологом та соціальним педагогом освітнього закладу члени комісії прийшли до висновку, що такий інцидент є поодиноким і не має ознак системності», - повідомив він.

Деталі

Разом з тим було визнано недостатньою роботу адміністрації школи щодо запобігання та протидії проявам булінгу (цькування), випадкам жорстокого поводження з дітьми, недопущення деструктивної поведінки. За неналежне виконання посадових обов’язків до дисциплінарної відповідальності притягнено директора та заступника директора з навчально-виховної роботи. Директору закладу доведено ряд вимог щодо посилення виховної роботи, створення безпечного освітнього середовища, зокрема і клопотання перед засновником про виділення фінансування для організації належних заходів безпеки відповідно до законодавства, зокрема пост охорони, система відеоспостереження за місцями загального користування.

Лончак додав, що з усіма учасниками інциденту продовжує працювати практичний психолог. Учнів поставлено на внутрішньошкільний облік та Служби у справах дітей.

«Цей інцидент не має переможців, як і не має героїв», - наголосив очільник профільного департаменту.

Мати одного з кривдників, яка в цій школі працює педагогом, у зв’язку зі стресовою подією, отримала значний розлад здоров’я, що підтверджено документально і наразі вона перебуває на лікарняному. Як матір, окрім моральної шкоди, вона понесе покарання у рамках кримінального провадження, ступінь якого визначить суд, розповів він.

Самі ж кривдники дуже шкодують про свій вчинок, але час не повернути. Так само шкодують і їх батьки, хоча один з кривдників із матір’ю, братами та сестрами одразу після інциденту виїхав з села.

Лончак додав, що ОВА тримає зв'язок із матірʼю хлопчиків, які постраждали. Остання самотужки виховує шістьох синів. Зараз діти почувають себе добре, продовжують навчання, про подію згадувати не бажають. Перед ними вибачились. Єдине, що бажає наразі їх родина, аби їх залишили у спокої, підкреслив він.

Підсумовуючи, Лончак закликав батьків приділяти більше часу власним дітям. Адже інколи, через свій малий вік і брак життєвого досвіду, вони можуть не розуміти наслідків своїх дій, вважати розвагою те, що призводить до катастрофи.

«Зі свого боку, ми посилимо виховну роботу у закладах освіти області, особливо щодо запобігання та протидії проявам булінгу (цькування).

Органам управління освітою нагадую про обов’язок своєчасно повідомляти Департамент освіти і науки про всі надзвичайні випадки, аби ми могли теж оперативно реагувати на ситуацію», - резюмував він.

Нагадаємо

Нещодавно в соціальних мережах з’явилося відео, де хлопчика засовували головою у вигрібну яму та змусили оголитися на камеру. Директор Департаменту освіти і науки Олександр Лончак негайно зібрав комісію, яка провела вивчення усіх обставин цього інциденту.

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