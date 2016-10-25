Аноним "заминировал" детский сад во Львове

Вчера, 24 октября, в 19:38 ч. во Львове на электронную почту национальной полиции во Львовской области поступило сообщение о заминировании детского сада.

Место происшествия было ограждено, выставлена ​​охрана и прекращен доступ посторонних лиц, из здания на безопасное расстояние выведено 2 человека персонала.

Взрывотехники вместе с кинологом провели обследование помещений детского сада и прилегающей территории. Поисковые работы были завершены в 21:30 ч. - взрывное устройство не обнаружено.

Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение о заминировании.