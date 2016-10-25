Анонім "замінував" дитсадок у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Невідома особа повідомила про замінування дошкільного навчального закладу у Франківському районі Львова. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.
Вчора, 24 жовтня, о 19:38 год. у Львові на електронну пошту національної поліції у Львівській області надійшло повідомлення про замінування дошкільного навчального закладу.
Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб, з будівлі на безпечну відстань виведено 2 особи персоналу.
Вибухотехніки разом з кінологом провели обстеження приміщень дошкільного навчального закладу та прилеглої території. Пошукові роботи були завершені о 21:30 год. — вибухового пристрою не виявлено.
Наразі проводяться заходи для встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.