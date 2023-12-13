Аномальная зима в Китае: из-за сильного снега Пекин переводит школы на дистанционку
Киев • УНН
Сильный холодный циклон обрушился на северный Китай, принеся сильный снег, метели и рекордно низкую температуру -18°C. Из-за этого в Пекине школы перевели на дистанционку, а работодателей просят обеспечить рабочим возможность работы из дома.
В Китай пришел новый холодный циклон, который принес снег и метели. На севере страны также ожидают, что температура может упасть до рекордных -18°С. Об этом со ссылкой на Reuters передает УНН.
Детали
Чтобы предотвратить хаос, который может спровоцировать резкое похолодание в Пекине все школы перевели на онлайн обучение. Кроме того, предпринимателей попросили обеспечить работникам гибкие условия труда и поэтапные поездки на работу.
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Местные жители говорят, что из-за снежной погоды они стараются как можно меньше путешествовать.
Более 6 000 спасателей были вызваны для аварийно-спасательных работ на дорогах. Городские власти также привлекли добровольцев для уборки снега и уборки льда и приказали усилить отопление помещений.
Дополнение
Из-за аномальной погоды Китай также закрыл часть туристических мест на горном севере и западе страны. К тому же некоторые железнодорожные сообщения с ключевыми городами, такими как коммерческий центр Шанхай, Ханчжоу и Ухань, были приостановлены.
Из-за снегопада курсирующие поезда вынуждены передвигаться на меньших скоростях, что вызывает задержку в графике. В то же время столичный аэропорт Пекина продолжает работать
Напомним
В России зима началась с аномальных снегопадов в Москве и необычно раннего похолодания в районах Якутии, что в Сибири. В российской столице из-за непогоды была заблокирована работа аэропортов.
Аномальная зима в Китае: из-за сильного снега Пекин переводит школы на дистанционку
Сильный холодный циклон обрушился на северный Китай, принеся сильный снег, метели и рекордно низкую температуру -18°C. Из-за этого в Пекине школы перевели на дистанционку, а работодателей просят обеспечить рабочим возможность работы из дома.
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