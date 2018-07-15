Английский форвард стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018

Равных в гонке бомбардиров не было англичанину Харри Кейну, который оформил шесть голов.

Кейн еще раз подтвердил то, что входит в число лучших голеадоров планеты, и помог Англии добиться наивысшего достижения после ЧМ-1990 Италии. Нападающий “Тоттенхэма” начал свой поход в России дублем в ворота Туниса, продолжил хет-триком в матче против Панамы и добавил в свою копилку гол с пенальти в 1/8 финала против Колумбии.

Далее в гонке разместились русский Черышев, французы Гризманн и Мбаппе, португалец Роналду и бельгиец Лукаку в активе которых по 4-х гола.

Добавим, что приз “За честную игру ФИФА” получила сборная Испании, несмотря на то, что вылетела в 1/8 финала. “Фурия Роха” оказалась дисциплинированной на турнире — всего две желтых карточки за четыре матча при 34 нарушениях.