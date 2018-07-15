Англійський форвард став кращим бомбардиром ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Після закінчення 21-го в історії чемпіонату світу з футболу продовжилось підбиття підсумків та визначення індивідуальних нагород, повідомляє УНН з посиланням на сайт Мундіалю-2018.
Рівних у гонці бомбардирів не було англійцю Харрі Кейну, який оформив шість голів.
Кейн ще раз підтвердив те, що входить в число кращих голеадорів планети, і допоміг Англії домогтися найвищого досягнення після ЧС-1990 Італії. Нападник “Тотенхема” почав свій похід в Росії дублем у ворота Тунісу, продовжив хет-триком у матчі проти Панами і додав в свою скарбничку гол з пенальті в 1/8 фіналу проти Колумбії.
Далі у гонці розмістилися росіянин Черишев, французи Грізманн і Мбаппе, португалець Роналду та бельгієць Лукаку в доробку яких по 4-ри голи.
Додамо, що приз “За чесну гру ФІФА” отримала збірна Іспанії попри те, що вилетіла в 1/8 фіналу. “Фурія Роха” виявилася дисциплінованою на турнірі — всього дві жовтих картки за чотири матчі при 34 порушеннях.