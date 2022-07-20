Английский онлайн: как вести непринужденные беседы с коллегами

Английский онлайн: тонкости Small talk в общении с коллегами

Ни к чему не обязывающая беседа или small talk — это простой способ поддерживать разговор с малознакомыми людьми. А еще это отличный способ “растопить лед” и избежать неловкого молчания во время знакомства. Например, он может пригодиться на работе, за границей, во время учебы, посещения конференции и т.д. Но самостоятельно овладеть таким навыком удается не каждому, поэтому многие курсы английского онлайн помогают студентам научиться всем тонкостям непринужденных разговоров.

Во время любой беседы необходимо придерживаться некоторых правил и быть аккуратным в разговоре с иностранцем. Ведь, в различных культурах есть свои приемлемые и неуместные темы для беседы. Если вы еще сомневаетесь в эффективности дистанционных курсов, почитайте о преимуществах английского онлайн здесь. Ниже поговорим об общих моментах, которые стоит учесть, если вы хотите стать мастером small talks.

Английский онлайн: непринужденное общение с иностранными коллегами

Как правило, small talks происходят между малознакомыми людьми, поэтому важно понимать на какие темы можно общаться, а какие запрещены. Чтобы избежать недопониманий вовремя онлайн общения, лучше говорить на английском о чем-то несерьезном, например, о погоде, актуальных событиях на работе. И не затрагивать такие темы, как политика, религия, личная жизнь, обсуждать зарплаты или начальство. Если вы заранее знаете с кем вам предстоит общаться, подготовьтесь, изучите особенности культуры, подготовьте вопросы, которые будут интересны собеседнику. Нелишним будет проявить заинтересованность к самой персоне. Например, можно поинтересоваться как прошла рабочая неделя, спросить, как давно человек работает в проекте, узнать мнение на счет актуального события в компании или предстоящего мероприятия.

Для непринужденных бесед на английском онлайн вам необходимо прокачать свой словарный запас, аудирование, избавиться от языкового барьера. В этом помогут онлайн курсы иностранного и самостоятельная практика. Тренируйте small talks не только на работе, но и в общении с одногруппниками и преподавателями, во время тематических онлайн мероприятий и разговорных клубов. Простые лайфхаки для поддержания беседы:

- Похвалите собеседника. “Растопить лед” и заполнить неловкую паузу можно комплиментом на английском, например, о проделанной работе.

- Задавайте открытые вопросы. Чтобы ваш собеседник мог больше рассказать вам, а не просто ответил “да” или “нет”. Это даст толчок к дальнейшему развитию диалога.

- Сами не забывайте давать развернутые ответы. Так вашему собеседнику будет проще найти общие точки соприкосновения с вами.

- Ищите общие темы. Отслеживайте реакцию собеседника, если он отвечает односложно или без интереса, попробуйте сменить тему.

Главное, не бойтесь общаться на английском. Все вышеперечисленные советы будут бесполезными, если вы так и не решитесь сказать первое слово. Не важно какой у вас уровень знаний, пробуйте с простых конструкций, больше времени уделяйте разговорной практике.