Английский онлайн: как вести непринужденные беседы с коллегами

ukru
09:00 • 31287 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 109155 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 121812 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 110784 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 140721 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139541 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113901 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107049 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93510 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111493 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 70931 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 50274 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 59714 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 49091 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 44277 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 31287 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 44277 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238215 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268123 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205067 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 438 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 109155 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102527 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120344 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122751 просмотра
Актуальное
Английский онлайн: как вести непринужденные беседы с коллегами

Английский онлайн: как вести непринужденные беседы с коллегами

Киев • УНН

 • 246545 просмотра

Small talk на английском онлайн. Как общаться с малознакомыми людьми: приемлемые темы для разговора. Простые советы для тех, кто боится начать разговор на английском

Английский онлайн: тонкости Small talk в общении с коллегами

Ни к чему не обязывающая беседа или small talk — это простой способ поддерживать разговор с малознакомыми людьми. А еще это отличный способ “растопить лед” и избежать неловкого молчания во время знакомства. Например, он может пригодиться на работе, за границей, во время учебы, посещения конференции и т.д. Но самостоятельно овладеть таким навыком удается не каждому, поэтому многие курсы английского онлайн помогают студентам научиться всем тонкостям непринужденных разговоров.

Во время любой беседы необходимо придерживаться некоторых правил и быть аккуратным в разговоре с иностранцем. Ведь, в различных культурах есть свои приемлемые и неуместные темы для беседы. Если вы еще сомневаетесь в эффективности дистанционных курсов, почитайте о преимуществах английского онлайн здесь. Ниже поговорим об общих моментах, которые стоит учесть, если вы хотите стать мастером small talks.

Английский онлайн: непринужденное общение с иностранными коллегами

Как правило, small talks происходят между малознакомыми людьми, поэтому важно понимать на какие темы можно общаться, а какие запрещены. Чтобы избежать недопониманий вовремя онлайн общения, лучше говорить на английском о чем-то несерьезном, например, о погоде, актуальных событиях на работе. И не затрагивать такие темы, как политика, религия, личная жизнь, обсуждать зарплаты или начальство. Если вы заранее знаете с кем вам предстоит общаться, подготовьтесь, изучите особенности культуры, подготовьте вопросы, которые будут интересны собеседнику. Нелишним будет проявить заинтересованность к самой персоне. Например, можно поинтересоваться как прошла рабочая неделя, спросить, как давно человек работает в проекте, узнать мнение на счет актуального события в компании или предстоящего мероприятия.

Для непринужденных бесед на английском онлайн вам необходимо прокачать свой словарный запас, аудирование, избавиться от языкового барьера. В этом помогут онлайн курсы иностранного и самостоятельная практика. Тренируйте small talks не только на работе, но и в общении с одногруппниками и преподавателями, во время тематических онлайн мероприятий и разговорных клубов. Простые лайфхаки для поддержания беседы:

- Похвалите собеседника. “Растопить лед” и заполнить неловкую паузу можно комплиментом на английском, например, о проделанной работе.

- Задавайте открытые вопросы. Чтобы ваш собеседник мог больше рассказать вам, а не просто ответил “да” или “нет”. Это даст толчок к дальнейшему развитию диалога.

- Сами не забывайте давать развернутые ответы. Так вашему собеседнику будет проще найти общие точки соприкосновения с вами.

- Ищите общие темы. Отслеживайте реакцию собеседника, если он отвечает односложно или без интереса, попробуйте сменить тему.

Главное, не бойтесь общаться на английском. Все вышеперечисленные советы будут бесполезными, если вы так и не решитесь сказать первое слово. Не важно какой у вас уровень знаний, пробуйте с простых конструкций, больше времени уделяйте разговорной практике.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы