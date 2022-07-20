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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Англійська онлайн: як вести невимушені бесіди із колегами

Англійська онлайн: як вести невимушені бесіди із колегами

Київ • УНН

 • 246547 перегляди

Small talk англійською онлайн. Як спілкуватися із малознайомими людьми: прийнятні теми для розмови. Прості поради для тих, хто боїться почати розмову англійською

Англійська онлайн: тонкощі Small talk у спілкуванні з колегами

Розмова, яка ні до чого не зобов'язує, або small talk — це простий спосіб підтримувати розмову із малознайомими людьми. А ще це чудовий спосіб "розтопити лід" та уникнути незручного мовчання під час знайомства. Наприклад, він може стати в нагоді на роботі, за кордоном, під час навчання, відвідування конференції тощо. Але самостійно опанувати таку навичку вдається не кожному, тому багато курсів англійської онлайн допомагають студентам навчитися всім тонкощам невимушених розмов.

Під час будь-якої бесіди необхідно дотримуватись деяких правил і бути обережним у розмові з іноземцем. Адже у різних культурах є свої прийнятні та недоречні теми для розмови. Якщо ви ще сумніваєтеся в ефективності дистанційних курсів, почитайте про переваги англійської онлайн тут. Нижче поговоримо про загальні моменти, які варто врахувати, якщо ви хочете стати майстром small talks.

Англійська онлайн: невимушене спілкування з іноземними колегами

Як правило, small talks відбуваються між малознайомими людьми, тому важливо розуміти, на які теми можна спілкуватися, а які заборонені. Щоб уникнути непорозуміння під час онлайн спілкування, краще говорити англійською про щось несерйозне, наприклад, про погоду, актуальні події на роботі. І не торкатися таких тем, як політика, релігія, особисте життя, обговорювати зарплати чи начальство. Якщо ви заздалегідь знаєте з ким вам доведеться спілкуватися, підготуйтеся, вивчіть особливості культури, підготуйте питання, які будуть цікаві співрозмовнику. Не зайвим буде виявити зацікавленість до самої персони. Наприклад, можна поцікавитися як пройшов робочий тиждень, запитати, як давно людина працює у проекті, дізнатися думку щодо актуальної події в компанії чи майбутнього заходу.

Для невимушених розмов англійською онлайн вам необхідно прокачати свій словниковий запас, аудіювання, позбутися мовного бар'єру. У цьому допоможуть онлайн курси іноземної та самостійна практика. Тренуйте small talks не лише на роботі, а й у спілкуванні з одногрупниками та викладачами, під час тематичних онлайн заходів та розмовних клубів. Прості лайфхаки для підтримки бесіди:

- Похваліть співрозмовника. "Розтопити лід" і заповнити незручну паузу можна компліментом англійською, наприклад, про виконану роботу.

- Ставте відкриті питання. Щоб ваш співрозмовник міг більше розповісти вам, а не просто відповів так чи ні. Це дасть поштовх до подальшого розвитку діалогу.

- Самі не забувайте давати розгорнуті відповіді. Так, вашому співрозмовнику буде простіше знайти спільні точки зіткнення з вами.

- Шукайте спільні теми. Слідкуйте за реакцією співрозмовника, якщо він відповідає односкладно або без інтересу, спробуйте змінити тему.

Головне, не бійтеся спілкуватися англійською. Всі перелічені вище поради будуть марними, якщо ви так і не наважитеся сказати перше слово. Не важливо, який у вас рівень знань, спробуйте з простих конструкцій, більше часу приділяйте розмовній практиці.

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