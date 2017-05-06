Ангела Меркель выступила за двойную стратегию России
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В отношении России необходимо сочетать демонстрацию силы с готовностью к диалогу, подчеркнула Ангела Меркель. Канцлер ФРГ отвергла идею создания американской и европейской зон ответственности НАТО, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Канцлер ФРГ А.Меркель подчеркнула важность двойной стратегии НАТО в отношении России на фоне новой ситуации в сфере безопасности в Европе. Аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины вызвали обеспокоенность у стран Балтии и Польши, а ситуация в Молдове вызывает вопросы в Румынии и Болгарии, констатировала А.Меркель в еженедельном видео обращении в субботу, 6 мая.
По словам федерального канцлера, этим странам было важно, чтобы НАТО отреагировала на происходящее и, например, направила войска в страны Балтии.
“Германия всегда очень внимательно следила за тем, чтобы, с одной стороны, демонстрировать готовность к защите всей территории альянса, а с другой — не обрывать переговорного контакта с Россией”, — указала А.Меркель.
Она подчеркнула, что все меры принимаются таким образом, чтобы не нарушать Основополагающий акт НАТО-Россия и обеспечить дальнейшую работу Совета НАТО-Россия.
Напомним, канцлер Германии А.Меркель после переговоров с президентом России В.Путиным заявила, что снятие санкций ЕС по России возможно только после выполнения минских договоренностей.