Ангела Меркель виступила за подвійну стратегію щодо Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Відносно Росії необхідно поєднувати демонстрацію сили з готовністю до діалогу, підкреслила Ангела Меркель. Канцлер ФРН відкинула ідею створення американської та європейської зон відповідальності НАТО, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Канцлер ФРН А.Меркель підкреслила важливість подвійної стратегії НАТО щодо Росії на тлі нової ситуації в сфері безпеки в Європі. Анексія Криму і конфлікт на сході України викликали стурбованість у країн Балтії та Польщі, а ситуація в Молдові викликає питання в Румунії і Болгарії, констатувала А.Меркель в щотижневому відео зверненні в суботу, 6 травня.
За словами федерального канцлера, цим країнам було важливо, щоб НАТО відреагувала на те, що відбувається і, наприклад, направила війська в країни Балтії.
“Німеччина завжди дуже уважно стежила за тим, щоб, з одного боку, демонструвати готовність до захисту всієї території альянсу, а з іншого — не обривати переговорного контакту з Росією”, — вказала А.Меркель.
Вона підкреслила, що всі заходи вживаються таким чином, щоб не порушувати Основоположного акту НАТО-Росія та забезпечити подальшу роботу Ради НАТО-Росія.
Нагадаємо, канцлер Німеччини А.Меркель після переговорів з президентом Росії В.Путіним заявила, що зняття санкцій ЄС з Росії можливе лише після виконання мінських домовленостей.