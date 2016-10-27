Аннексия Крыма сопровождается ускоренной милитаризацией полуострова - В.Гройсман

Как сообщили в пресс-службе, продолжая тему временной оккупации Россией территорий Украины, Владимир Гройсман отметил, что аннексия Крыма сопровождается ускоренной милитаризацией полуострова и полностью изменила ситуацию с безопасностю в регионе.

"РФ фактически превращает Крым в огромную военную базу", - отметил он.

В этом контексте Украина высоко ценит последовательную позицию Франции относительно непризнания преступной аннексии Крыма и выборов в Госдуму РФ, отметил Премьер-министр.

Отдельно Глава Правительства поблагодарил за инициативу создания "дорожной карты" по выполнению Минских договоренностей и за предложения к ней, о чем было договорено в ​​Берлине.

Стороны также обсудили вопросы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ и разминирования территорий на Донбассе.

Отдельно собеседники затронули вопрос либерализации визового режима. В этом контексте Владимир Гройсман отметил, что Украина выполнила все требования по внедрению безвизового режима.

Премьер-министр также отметил необходимость завершения ратификации Соглашения об ассоциации.

Он также проинформировал Министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эро о начатых Правительством реформах в Украине и первых достигнутых успехах на этом пути.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".