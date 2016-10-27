Анексія Криму супроводжується прискореною мілітаризацією півострова - В.Гройсман

Як повідомили у прес-службі, продовжуючи тему тимчасової окупації Росією територій в Україні, Володимир Гройсман зазначив, що анексія Криму супроводжується прискореною мілітаризацією півострова та повністю змінила безпекову ситуацію в регіоні.

"РФ фактично перетворює Крим на величезну військову базу", - зазначив він.

У цьому контексті Україна високо цінує послідовну позицію Франції щодо невизнання злочинної анексії Криму та виборів до Держдуми РФ, зазначив Прем’єр-міністр.

Окремо Голова Уряду подякував за ініціативу створення "дорожньої карти" з виконання Мінських домовленостей і за надані пропозиції до неї, про що було домовлено Нормандською четвіркою у Берліні.

Сторони також обговорили питання розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ та розмінування територій на Донбасі.

Окремо співрозмовники торкнулися питання лібералізації візового режиму. У цьому контексті Володимир Гройсман наголосив, що Україна виконала усі вимоги по запровадженню безвізового режиму.

Прем’єр-міністр також зауважив необхідність завершення ратифікації Угоди про Асоціацію.

Він також поінформував Міністра закордонних справ Франції Жан-Марка Еро про розпочаті Урядом реформи в Україні та перші досягнуті успіхи на цьому шляху.

Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це “відновленням історичної справедливості”.