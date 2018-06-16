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Анджелина Джоли посетила бывшую столицу "Исламского государства"

Анджелина Джоли посетила бывшую столицу "Исламского государства"

Киев  •  УНН

 • 8018 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Американская актриса и спецпосланник комитета ООН по делам беженцев Анджелина Джоли приехала в иракский город Мосул, который террористическая организация “Исламское государство” называла своей “столицей” до изгнания в 2017 году. Об этом сообщает комитет ООН по делам беженцев, информирует УНН.

Джоли посетила западные районы Мосула и встретилась с семьями жителей города. Это уже 61 её миссия в составе комитета ООН, в котором актриса состоит с 2001 года. Джоли поделилась, что такого опустошения, как в Мосуле, она не видела с момента начала своей работы, и обратила внимание на страдания мирного населения, отсутствие медицинской помощи и поддержки при возвращении в разрушенные дома, которые они восстанавливают практически в одиночку. “Помочь людям вернуться и привести город в норму — главное для будущей стабильности Ирака и всего региона”, — заявила она, призвав международное сообщество помочь мосульцам в восстановлении их мирной жизни.

Также Джоли побывала на развалинах мечети ан-Нури, откуда “Исламское государство” в 2014 году провозгласило “халифат”.

Справка: Мосул — город на севере Ирака, административный центр губернаторства Нинава, расположенный примерно в 400 км к северу от Багдада. Собственно город находится на западном берегу реки Тигр, напротив древнего города Ниневия на восточном берегу, но агломерация занимает значительные территории на обоих берегах реки, которые соединяют пять мостов. Хотя в течение длительного времени город считался курдским, большинство населения сейчас составляют арабы, а город не входит в территории, находящейся под контролем Регионального правительства Курдистана.

Напомним, в начале июня 2014 года этот город на севере Ирака был захвачен боевиками из группировки “Исламское государство Ирака и Леванта” (более известная сейчас как “Исламское Государство”). Это, а также сопутствующее разрушения инфраструктуры и вывод из строя главной водонапорной башни, привели к бегству из Мосула полумиллиона человек, среди которых было много верующих христианской церкви, которых боевики заставляли перейти к исламу (христианская община Мосула, по оценкам, насчитывала, 35 тыс. человек).

Как ранее повидомяв УНН, 22 июня 2017 министерство обороны Ирака заявило о полном освобождении Мосула от боевиков террористической группировки “Исламское государство”.

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