Анджеліна Джолі відвідала колишню столицю "Ісламської держави"

Джолі відвідала західні райони Мосула і зустрілася зі сім’ями жителів міста. Це вже 61 її місія у складі комітету ООН, в якому акторка приймає участь з 2001 року. Джолі поділилася, що такого спустошення, як в Мосулі, вона не бачила з моменту початку своєї роботи, і звернула увагу на страждання мирного населення, відсутність медичної допомоги та підтримки при поверненні в зруйновані оселі, які вони відновлюють практично поодинці. “Допомогти людям повернутися і привести місто в норму — головне для майбутньої стабільності Іраку і всього регіону”, — заявила вона, закликавши міжнародне співтовариство допомогти мосульцам у відновленні їхнього мирного життя.

Також Джолі побувала на руїнах мечеті ан-Нурі, звідки “Ісламська держава” в 2014 році проголосило “халіфат”.

Довідка: Мосул — місто на півночі Іраку, адміністративний центр губернаторства Нінава, розташоване приблизно за 400 км на північ від Багдада. Місто знаходиться на західному березі річки Тигр, напроти стародавнього міста Ніневія на східному березі, але агломерація займає значні території на обох берегах річки, які сполучає п’ять мостів. Хоча протягом тривалого часу місто вважалося курдським, більшість населення зараз складають араби, а місто не входить до території, що знаходиться під контролем Регіонального уряду Курдистану.

Нагадаємо, на початку червня 2014 це місто на півночі Іраку було захоплене бойовиками з угрупування “Ісламська держава Іраку і Леванту” (більш відома зараз як “Ісламська Держава”). Це, а також супутнє руйнування інфраструктури та виведення з ладу головної водонапірної башти, привели до втечі з Мосула півмільйона людей, серед яких було багато вірян християнської церкви, яких бойовики змушували перейти до ісламу (християнська громада Мосулу, за оцінками, налічувала, 35 тисяч людей).

Як раніше повідомяв УНН, 22 червня 2017 року міністерство оборони Іраку заявило про повне звільнення Мосула від бойовиків терористичного угрупування “Ісламська держава”.