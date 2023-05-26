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Андрющенко рассказал, как в Мариуполе происходит замещение населения оккупантами

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. В Мариуполь враг завез примерно 40 тысяч гражданских оккупантов, которых селят в жилье эвакуированных мариупольцев. О ситуации в городе в комментарии УНН советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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“Примерно 40 тысяч гражданских оккупантов завели уже в Мариуполь, они (россияне — ред.) привозят их целыми семьями и селят их в квартирах мариупольцев, которые в эвакуации. Такое вот мародерство на государственном уровне. Держат их в Мариуполе за счет высоких зарплат, минимальная зарплата для граждан рф составляет где-то 150 тысяч рублей, а мариупольцы за такую же работу получают около 30 тысяч рублей”, — рассказывает Андрющенко.

В Мариуполе процветает безработица, мошенничество, антисанитария. Есть проблемы и с медицинским обеспечением.

“Позавчера они завезли вахтовым методом российских врачей, которые должны обслуживать детей с инвалидностью. Очередь выстраивалась в 200 человек. Это говорит о том, что долгий период этих людей никто не обслуживал”, — рассказал Андрющенко в комментарии УНН.

Что касается военного корпуса оккупантов, то сейчас в городе базируются около 25-30 тысяч боевиков. С приближением украинского контрнаступления их количество не увеличилось.

“Понемногу они кого-то куда-то перебрасывают, усиливают определенные направления, но в целом их количество не меняется”, — рассказал Андрющенко.

Больше о ситуации во временно оккупированных городах читайте в материале - Вывозят культурные ценности и затапливают поля: что происходит в оккупированных городах перед украинским контрнаступлением 

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