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Андрющенко розповів, як у Маріуполі відбувається заміщення населення окупантами

Андрющенко розповів, як у Маріуполі відбувається заміщення населення окупантами

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. До Маріуполя ворог завіз приблизно 40 тисяч цивільних окупантів, яких селять до помешкань евакуйованих маріупольців. Про ситуацію в місті у коментарі УНН радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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“Приблизно 40 тисяч цивільних окупантів завели вже до Маріуполя, вони (росіяни — ред.) привозять їх цілими родинами і селять їх у квартирах маріупольців, які в евакуації. Таке от мародерство на державному рівні. Тримають їх у Маріуполі за рахунок високих зарплат, мінімальна зарплата для громадян рф складає десь 150 тисяч рублів, а маріупольці за таку ж саму роботу отримують близько 30 тисяч рублів”, — розповідає Андрющенко.

У Маріуполі процвітає безробіття, шахрайство, антисанітарія. Є проблеми і з медичним забезпеченням.

“Позавчора вони завезли вахтовим методом російських лікарів, які мають обслуговувати дітей з інвалідністю. Черга вишукувалася у 200 людей. Це каже про те, що довгий період цих людей ніхто не обслуговував”, — розповів Андрющенко у коментарі УНН.

Щодо військового корпусу окупантів, то нині в місті базуються близько 25-30 тисяч бойовиків. З наближенням українського контрнаступу їх кількість не збільшилася.

“Потрохи вони когось кудись перекидають, посилюють певні напрямки, але в цілому їх кількість не змінюється”, — розповів Андрющенко.

Більше про ситуацію у тимчасово окупованих містах читайте у матеріалі - Вивозять культурні цінності та затоплюють поля: що відбувається в окупованих містах перед українським контрнаступом 

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