Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на должность президента Украинской ассоциации футбола

Андрей Шевченко является единственным кандидатом для избрания на должность президента Украинской ассоциации футбола. Об этом со ссылкой на пресс-службу УАФ, передает УНН.

Детали

Внеочередной конгресс УАФ, на котором изберут нового руководителя ассоциации состоится 25 января 2024 года.

Все постоянные члены Украинской ассоциации футбола, которые имеют право выдвижения кандидатов на должность президента УАФ, предоставили протоколы заседаний своих руководящих органов по этому вопросу. Во всех протоколах на должность президента УАФ выдвинута кандидатура 47-летнего Андрея Шевченко - обладателя "Золотого мяча"-2004, Героя Украины, награжденного знаком отличия "Национальная легенда Украины - резюмировали в Украинской ассоциации футбола.

УАФ получила письменное согласие от Шевченко на участие в выборах. Ассоциация сообщила об этом ФИФА и УЕФА.

Напомним,

Андрея Шевченко выдвинули все 14 постоянных членов УАФ на выборы президента Украинской ассоциации футбола, назначенные на 25 января 2024 года.

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