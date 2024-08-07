Андрей Пасечник стал новым главой Высшей квалификационной комиссии судей
Киев • УНН
Члены ВККС Украины избрали Андрея Пасечника новым председателем комиссии 9 голосами. Пасечник имеет опыт адвокатской практики, научной деятельности и работы на государственной службе в сфере предотвращения коррупции.
В среду, 7 среду, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) избрали новым председателем комиссии Андрея Пасечника. Об этом пишет УНН со ссылкой на Высшую квалификационную комиссию судей Украины.
Детали
Кандидатура Пасечника была поддержана 9 голосами. Кроме него, свою кандидатуру на эту должность главы ВККС также выдвинул Виталий Гацелюк, который получил шесть голосов.
7 августа 2024 года члены Высшей Квалификационной Комиссии Судей Украины избрали Председателем ВККСУ Андрея Пасечника
Отмечается, что чиновник имеет значительный опыт адвокатской практики, научной деятельности, а также работы на государственной службе в сфере предотвращения коррупции и цифровизации функции государственного управления.
Членом ВККСУ его назначили в прошлом году, в июне.
Напомним,
В марте этого года председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов подал в отставку по собственному желанию. Члены комиссии судей удовлетворили его заявление.