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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Андрей Пасечник стал новым главой Высшей квалификационной комиссии судей

Андрей Пасечник стал новым главой Высшей квалификационной комиссии судей

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 16:31  •  1794 просмотра

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Члены ВККС Украины избрали Андрея Пасечника новым председателем комиссии 9 голосами. Пасечник имеет опыт адвокатской практики, научной деятельности и работы на государственной службе в сфере предотвращения коррупции.

В среду, 7 среду, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС)  избрали новым председателем комиссии Андрея Пасечника. Об этом пишет УНН со ссылкой на Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Детали 

Кандидатура Пасечника была поддержана 9 голосами. Кроме него, свою кандидатуру на эту должность главы ВККС также выдвинул Виталий Гацелюк, который получил шесть голосов.

7 августа 2024 года члены Высшей Квалификационной Комиссии Судей Украины избрали Председателем ВККСУ Андрея Пасечника 

- говорится в заметке. 

Отмечается, что чиновник имеет значительный опыт адвокатской практики, научной деятельности, а также работы на государственной службе в сфере предотвращения коррупции и цифровизации функции государственного управления.

Членом ВККСУ его назначили в прошлом году, в июне. 

Напомним,

В марте этого года председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов подал в отставку по собственному желанию. Члены комиссии судей удовлетворили его заявление.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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