Андрей Пасечник стал новым главой Высшей квалификационной комиссии судей

В среду, 7 среду, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) избрали новым председателем комиссии Андрея Пасечника. Об этом пишет УНН со ссылкой на Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Детали

Кандидатура Пасечника была поддержана 9 голосами. Кроме него, свою кандидатуру на эту должность главы ВККС также выдвинул Виталий Гацелюк, который получил шесть голосов.

7 августа 2024 года члены Высшей Квалификационной Комиссии Судей Украины избрали Председателем ВККСУ Андрея Пасечника - говорится в заметке.

Отмечается, что чиновник имеет значительный опыт адвокатской практики, научной деятельности, а также работы на государственной службе в сфере предотвращения коррупции и цифровизации функции государственного управления.

Членом ВККСУ его назначили в прошлом году, в июне.

Напомним,

В марте этого года председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов подал в отставку по собственному желанию. Члены комиссии судей удовлетворили его заявление.