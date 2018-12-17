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Аналитики рассказали, квартиры какой стоимости пользуются наибольшим спросом

Киев • УНН

 • 6399 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Наибольшим спросом пользуются квартиры от 30-100 тыс. долларов. Об этом пишет издание Деловая столица, сообщает УНН.

Аналитики рассказали, квартиры какой стоимости пользуются наибольшим спросом

Наибольшим спросом пользуются квартиры от 30-100 тыс. долл., в этом ценовом сегменте работают 80% застройщиков столицы. Хотя за последние полтора года количество сделок до 50 тыс. долл. заметно возросло. При этом увеличилась стоимость жилья - в среднем на 20%, и в зависимости от класса колеблется от 18 тыс. грн до 56 тыс. грн за квадратный метр.

Как отмечают эксперты, рынок новостроек достаточно активен. Росту спроса на жилье способствуют программы лояльности и финансовые инструменты - рассрочка от застройщика, партнерские программы ипотечного кредитования с банками.

Как сообщал УНН, в интересах инвесторов строительные компании развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает на выбор три программы с разными банками ("Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус"). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.

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