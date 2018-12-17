Аналітики розповіли, квартири якої вартості користуються найбільшим попитом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Найбільшим попитом користуються квартири від 30-100 тис. доларів. Про це пише видання Деловая столица, повідомляє УНН.
Найбільшим попитом користуються квартири від 30-100 тис. дол., у цьому ціновому сегменті працюють 80% забудовників столиці. Хоча за останні півтора року кількість угод до 50 тис. дол. помітно зросла. При цьому збільшилася вартість житла - у середньому на 20%, і залежно від класу коливається від 18 тис. грн до 56 тис. грн за квадратний метр.
Як відзначають експерти, ринок новобудов досить активний. Зростанню попиту на житло сприяють програми лояльності та фінансові інструменти - розстрочка від забудовника, партнерські програми іпотечного кредитування з банками.
Як повідомляв УНН, в інтересах інвесторів будівельні компанії розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує на вибір три програми з різними банками ("Кристалбанк", "Укргазбанк" і "Глобус"). Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - обсягом від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.
Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють у сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи лише надійних.