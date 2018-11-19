Аналитики: доходность инвестирования в жилье не уступает ставкам по депозитам

Согласно данным Государственного комитета статистики, в первом полугодии 2018 года квартиры в новостройках подорожали на 5,4%. Аналитики подсчитали, что в таких условиях доходность такой инвестиции составляет в гривневом эквиваленте 10,8% годовых, что не на много меньше, чем ставки по депозитам в надежных банках.

Аналитики отмечают, что чаще всего с инвестиционной целью приобретают однокомнатные квартиры. В настоящее время продажи однокомнатных квартир в общей структуре продаж составляют 60-65%. И треть из них приобретаются именно как инвестиция с целью последующей продажи по более высокой цене или для дальнейшей сдачи в аренду.

Как рассказала УНН директор Департамента продаж и маркетинга ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства — тогда и выбор планировок больше, и цена ниже. На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже “вторички” — до 40%.

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При этом, “Киевгорстрой” представляет такие условия при которых инвестировать можно, имея лишь 30% от стоимости жилья. Недостающую сумму выплачивать в рассрочку.