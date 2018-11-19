Аналітики: прибутковість інвестування в житло не поступається ставками по депозитах

Згідно з даними Державного комітету статистики, в першому півріччі 2018 року квартири в новобудовах подорожчали на 5,4%. Аналітики підрахували, що в таких умовах прибутковість такої інвестиції становить в гривневому еквіваленті 10,8% річних, що не на багато менше, ніж ставки по депозитах в надійних банках.

Аналітики відзначають, що найчастіше з інвестиційною метою купують однокімнатні квартири. В даний час продажі однокімнатних квартир в загальній структурі продажів становлять 60-65%. І третина з них купуються саме як інвестиція з метою подальшого продажу за вищою ціною або для подальшої здачі в оренду.

Як розповіла УНН директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більше, і ціна нижча. На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%.

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При цьому, "Київміськбуд" представляє такі умови при яких інвестувати можна, маючи лише 30% від вартості житла. Відсутню суму виплачувати в розстрочку.