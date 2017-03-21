Аналитика Fox News отстранили от эфира из-за заявлений о прослушивании Д.Трампа

Аналитик не выходил в эфир с прошлого четверга. По данным источников газеты, в ближайшее время его появление на Fox News не ожидается.

Телеканал и сам ведущий никак не прокомментировали ситуацию.

Как сообщал УНН ранее, глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что доказательств в подтверждение выдвинутых президентом США Дональдом Трампом обвинений об организации экс-президентом Бараком Обамой прослушивания его башни на Манхэттене, во время избирательной кампании, нет.