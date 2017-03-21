Аналитика Fox News отстранили от эфира из-за заявлений о прослушивании Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Аналитика телеканала Fox News Эндрю Наполитано отстранили от эфира на неопределенный срок из-за его заявления о том, что британская разведка якобы прослушивала здание Дональда Трампа Trump Tower, сообщает УНН со ссылкой на Los Angeles Times.
Аналитик не выходил в эфир с прошлого четверга. По данным источников газеты, в ближайшее время его появление на Fox News не ожидается.
Телеканал и сам ведущий никак не прокомментировали ситуацию.
Как сообщал УНН ранее, глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что доказательств в подтверждение выдвинутых президентом США Дональдом Трампом обвинений об организации экс-президентом Бараком Обамой прослушивания его башни на Манхэттене, во время избирательной кампании, нет.