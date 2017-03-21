Аналітика Fox News відсторонили від ефіру через заяви про прослуховування Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Аналітика телеканалу Fox News Ендрю Наполітано відсторонили від ефіру на невизначений термін через його заяви про те, що британська розвідка нібито прослуховувала будівлю Дональда Трампа Trump Tower, повідомляє УНН з посиланням на Los Angeles Times.
Аналітик не виходив в ефір з минулого четверга. За даними джерел газети, найближчим часом його поява на Fox News не очікується.
Телеканал і сам ведучий ніяк не прокоментували ситуацію.
Як повідомляв УНН раніше, глава ФБР Джеймс Комі повідомив, що доказів на підтвердження висунутих президентом США Дональдом Трампом звинувачень про організацію екс-президентом Бараком Обамою прослуховування його вежі на Манхеттені, під час виборчої компанії, немає.