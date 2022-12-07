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Amnesty International заявила об "избирательном правосудии" МКС для Украины: Омбудсмен прокомментировал заявление

Amnesty International заявила об "избирательном правосудии" МКС для Украины: Омбудсмен прокомментировал заявление

Киев • УНН

 • 751673 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Международная организация Amnesty International назвала расследование Международного Уголовного Суда в Украине "избирательным правосудием", заявив, что таким образом другим странам уделяется меньше внимания. Данное заявление прокомментировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН

Цитата

"Мы уже слышали летом попытки показать "несправедливое внимание" Международного уголовного суда к происходящему в Украине и расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершает российская федерация. Украина активно работает на формирование проукраинской коалиции в мире", - заявил он.

Детали

Омбудсмен рассказал, что Amnesty International назвали расследование Международного Уголовного Суда по Украине "избирательным правосудием", отмечая, что расследуя военные преступления в Украине МКС отказывает другим странам в правосудии.

Соответствующие открытки Amnesty International распространяет на 21-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского устава.

"Я вынужден реагировать на подобные случаи для того, чтобы люди и организации, финансирующие AI были проинформированы о том, что организация уже явно реализует информационную политику кремля", - подчеркнул он.

По словам Лубинца, международная организация Amnesty International продолжает закапывать остатки своей репутации.

Справка

Amnesty International - международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году, которая ставит целью "начать исследования и действия, направленные на предупреждение и пресечение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации в контексте своей работы по продвижению прав человека». 

Дополнение

Неправительственная организация Соединенного Королевства Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах, в попытке отразить российское вторжение .

The Times опубликовали статью, в которой изучили отчет Amnesty International и пришли к выводу - это путинская пропаганда.

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