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"Мы уже слышали летом попытки показать "несправедливое внимание" Международного уголовного суда к происходящему в Украине и расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершает российская федерация. Украина активно работает на формирование проукраинской коалиции в мире", - заявил он.



Детали



Омбудсмен рассказал, что Amnesty International назвали расследование Международного Уголовного Суда по Украине "избирательным правосудием", отмечая, что расследуя военные преступления в Украине МКС отказывает другим странам в правосудии.

Соответствующие открытки Amnesty International распространяет на 21-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского устава.

"Я вынужден реагировать на подобные случаи для того, чтобы люди и организации, финансирующие AI были проинформированы о том, что организация уже явно реализует информационную политику кремля", - подчеркнул он.

По словам Лубинца, международная организация Amnesty International продолжает закапывать остатки своей репутации.

Справка

Amnesty International - международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году, которая ставит целью "начать исследования и действия, направленные на предупреждение и пресечение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации в контексте своей работы по продвижению прав человека».

Дополнение

Неправительственная организация Соединенного Королевства Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах, в попытке отразить российское вторжение .

The Times опубликовали статью, в которой изучили отчет Amnesty International и пришли к выводу - это путинская пропаганда.