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Amnesty International заявила про "вибіркове правосуддя" МКС для України: Омбудсмен прокоментував заяву

Amnesty International заявила про "вибіркове правосуддя" МКС для України: Омбудсмен прокоментував заяву

Київ • УНН

 • 751674 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міжнародна організація Amnesty International назвала розслідування Міжнародного Кримінального Суду в Україні "вибірковим правосуддям", заявивши, що у такий спосіб іншим країнам приділяється менше уваги. Дану заяву прокоментував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Цитата

"Ми вже чули влітку спроби показати "несправедливу увагу" Міжнародного кримінального суду до подій в Україні і розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які вчиняє російська федерація. Україна активно працює на формування проукраїнської коаліції в світі", - заявив він.

Деталі

Омбудсмен розповів, що Amnesty International назвали розслідування Міжнародного Кримінального Суду по Україні "вибірковим правосуддям", наголошуючи на тому, що розслідуючи воєнні злочини в Україні МКС відмовляє іншим країнам у правосудді.

Відповідні листівки Amnesty International розповсюджує на 21-й сесії Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

"Я вимушений реагувати на подібні випадки для того, щоб ті люди та організації, які фінансують AI були поінформовані про те, що організація вже явно реалізує інформаційну політику кремля", - підкреслив він.

За словами Лубінця, міжнародна організація Amnesty International продовжує закопувати залишки своєї репутації.

Довідка

Amnesty International - міжнародна неурядова організація, заснована у Великій Британії в 1961 році, яка ставить за мету "почати дослідження та дії, спрямовані на попередження та припинення порушень прав на фізичну та психологічну недоторканність, на свободу совісті та самовираження, на свободу від дискримінації в контексті своєї роботи з просування прав людини". 

Доповнення

Неурядова організація Сполученого Королівства Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях, у спробі відобразити російське вторгнення.

The Times опублікували статтю, в якій вивчили звіт Amnesty International та дійшли висновку — це путінська пропаганда.

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