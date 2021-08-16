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Amnesty International призвало международное сообщество действовать решительно, чтобы предотвратить ухудшение ситуации в Афганистане

Amnesty International призвало международное сообщество действовать решительно, чтобы предотвратить ухудшение ситуации в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 20553 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Международное сообщество по Афганистану должна действовать решительно, чтобы предотвратить ухудшение ситуации. Об этом заявила генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Аньес Каламар, передает УНН.

Цитата

“То, что мы наблюдаем в Афганистане, — это трагедия, которую нужно было предвидеть и предотвратить. Конфликт будет только углубляться без быстрых и решительных действий со стороны международного сообщества. Тысячи афганцев и афганок, которым угрожает серьезная опасность репрессий со стороны талибов — от ученых и журналистов к активистам и активисток гражданского общества, — находятся в опасности в условиях крайне неопределенного будущего ”, - заявила Аньес Каламар.

Детали

Она отметила, что иностранные правительства должны принять все необходимые меры для обеспечения безопасного выезда из Афганистана для всех, кто рискует стать мишенью талибов. Это включает в частности такие мероприятия, как ускорение выдачи виз, оказание поддержки при эвакуации из аэропорта Кабула, обеспечение переезда и переселения, а также прекращение всех депортаций и принудительного возвращения.

“Поскольку народ Афганистана сталкивается с совершенно новой реальностью, Совет Безопасности ООН также принять чрезвычайную резолюцию, призывающую Талибан, который теперь контролирует страну, уважать международное право в области прав человека, защищать мирных жителей и пресекать нападения в ответ, поскольку переговоры о переходных механизмы продолжаются”, - добавила заявила Аньес Каламар.

Что происходит в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.

Впоследствии талибы заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.

Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане будет переходного правительства и группировки ожидает полной передачи власти.

После захвата талибами дворца в Кабуле, аэропорт в городе — полный людей, бегущих из страны.

В частности более 60 стран накануне выступили с совместным заявлением по призывом разрешить покинуть Афганистан всем, кто захочет это сделать, после захвата власти “Талибаном”.

Тысячи афганцев, опасаясь возвращения к власти талибов, пытаются бежать из страны через международный аэропорт Хамида Карзая в Кабуле.

В видеороликах, которые распространяются в социальных сетях, видно, как сотни людей мчатся по взлетной полосе, когда американские солдаты стреляют в воздух предупредительными выстрелами; толпу, пробивается вверх по лестнице, пытается подняться на борт самолета; и десятки цеплялись за борта самолетов, которые пытаются взлететь.
Согласно заявлению администрации аэропорта, все коммерческие рейсы приостановлены.

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