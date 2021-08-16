Amnesty International призвало международное сообщество действовать решительно, чтобы предотвратить ухудшение ситуации в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Международное сообщество по Афганистану должна действовать решительно, чтобы предотвратить ухудшение ситуации. Об этом заявила генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Аньес Каламар, передает УНН.
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“То, что мы наблюдаем в Афганистане, — это трагедия, которую нужно было предвидеть и предотвратить. Конфликт будет только углубляться без быстрых и решительных действий со стороны международного сообщества. Тысячи афганцев и афганок, которым угрожает серьезная опасность репрессий со стороны талибов — от ученых и журналистов к активистам и активисток гражданского общества, — находятся в опасности в условиях крайне неопределенного будущего ”, - заявила Аньес Каламар.
Детали
Она отметила, что иностранные правительства должны принять все необходимые меры для обеспечения безопасного выезда из Афганистана для всех, кто рискует стать мишенью талибов. Это включает в частности такие мероприятия, как ускорение выдачи виз, оказание поддержки при эвакуации из аэропорта Кабула, обеспечение переезда и переселения, а также прекращение всех депортаций и принудительного возвращения.
“Поскольку народ Афганистана сталкивается с совершенно новой реальностью, Совет Безопасности ООН также принять чрезвычайную резолюцию, призывающую Талибан, который теперь контролирует страну, уважать международное право в области прав человека, защищать мирных жителей и пресекать нападения в ответ, поскольку переговоры о переходных механизмы продолжаются”, - добавила заявила Аньес Каламар.
Что происходит в Афганистане
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.
Впоследствии талибы заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.
Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане будет переходного правительства и группировки ожидает полной передачи власти.
После захвата талибами дворца в Кабуле, аэропорт в городе — полный людей, бегущих из страны.
В частности более 60 стран накануне выступили с совместным заявлением по призывом разрешить покинуть Афганистан всем, кто захочет это сделать, после захвата власти “Талибаном”.
Тысячи афганцев, опасаясь возвращения к власти талибов, пытаются бежать из страны через международный аэропорт Хамида Карзая в Кабуле.
В видеороликах, которые распространяются в социальных сетях, видно, как сотни людей мчатся по взлетной полосе, когда американские солдаты стреляют в воздух предупредительными выстрелами; толпу, пробивается вверх по лестнице, пытается подняться на борт самолета; и десятки цеплялись за борта самолетов, которые пытаются взлететь.
Согласно заявлению администрации аэропорта, все коммерческие рейсы приостановлены.