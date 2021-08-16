Amnesty International закликало міжнародну спільноту діяти рішуче, щоб запобігти погіршенню ситуації в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міжнародна спільнота щодо Афганістану повинна діяти рішуче, щоб запобігти погіршенню ситуації. Про це заявила генеральна секретарка правозахисної організації Amnesty International Аньєс Каламар, передає УНН.
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“Те, що ми спостерігаємо в Афганістані, — це трагедія, яку потрібно було передбачити й запобігти. Конфлікт буде тільки поглиблюватися без швидких і рішучих дій з боку міжнародного товариства. Тисячі афганців і афганок, яким загрожує серйозна небезпека репресій з боку талібів — від науковців і журналістів до активістів і активісток громадянського суспільства, — знаходяться в небезпеці в умовах украй невизначеного майбутнього”, — заявила Аньєс Каламар.
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Вона відзначила, що іноземні уряди повинні вжити всі необхідні заходи для забезпечення безпечного виїзду з Афганістану для всіх, хто ризикує стати мішенню талібів. Це включає зокрема такі заходи, як прискорення видачі віз, надання підтримки при евакуації з аеропорту Кабула, забезпечення переїзду та переселення, а також припинення всіх депортацій і примусового повернення.
“Оскільки народ Афганістану стикається з абсолютно новою реальністю, Рада Безпеки ООН має також прийняти надзвичайну резолюцію, що закликає Талібан, який тепер контролює країну, поважати міжнародне право в галузі прав людини, захищати мирних жителів і припиняти напади у відповідь, оскільки перемовини про перехідні механізми тривають”, — додала заявила Аньєс Каламар.
Що відбувається в Афганістані
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.
Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі.
Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.
Після захоплення талібами палацу у Кабулі, аеропорт у місті — повний людей, втікаючих з країни.
Зокрема понад 60 країн напередодні виступили зі спільною заявою з закликом дозволити покинути Афганістан всім, хто захоче це зробити, після захоплення влади “Талібаном”.
Тисячі афганців, побоюючись повернення до влади талібів, намагаються втекти з країни через міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі.
У відеороликах, які розповсюджуються в соціальних мережах, видно, як сотні людей мчать по злітній смузі, коли американські солдати стріляють в повітря попереджувальними пострілами; натовп, що пробивається вгору по сходах, намагається піднятися на борт літака; і десятки чіплялися за борти літаків, які намагаються злетіти.
Згідно із заявою адміністрації аеропорту, всі комерційні рейси призупинені.