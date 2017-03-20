АМКУ примет решение относительно возможных злоупотреблений мобильных операторов с тарифами в июле-августе

"В настоящее время этот вопрос исследуется. У нас открыто дело... Сейчас мы анализируем факты и, думаю, что вероятнее всего на начало третьего квартала 2017 года по этому вопросу мы сможем дать позицию Антимонопольного комитета", - сказал он.

По словам Ю.Терентьева, АМКУ сегодня анализирует ситуацию по рынкам.

Он подчеркнул, что АМКУ имеет основания для того, чтобы этим вопросом глубже заниматься на предмет наличия нарушений, злоупотребления монопольным положением на региональных рынках.

Как сообщал УНН, Верховной Раде предлагают разрешить Национальной комиссии регулирования связи и информатизации регулировать цены на услуги мобильных операторов и интернет-провайдеров.