АМКУ примет решение относительно возможных злоупотреблений мобильных операторов с тарифами в июле-августе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Антимонопольный комитет Украины предоставит свою позицию относительно жалоб о возможном злоупотреблении мобильными операторами тарифами в регионах в начале третьего квартала 2017 года. Об этом сообщил во время интернет-конференции глава АМКУ Юрий Терентьев, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время этот вопрос исследуется. У нас открыто дело... Сейчас мы анализируем факты и, думаю, что вероятнее всего на начало третьего квартала 2017 года по этому вопросу мы сможем дать позицию Антимонопольного комитета", - сказал он.
По словам Ю.Терентьева, АМКУ сегодня анализирует ситуацию по рынкам.
Он подчеркнул, что АМКУ имеет основания для того, чтобы этим вопросом глубже заниматься на предмет наличия нарушений, злоупотребления монопольным положением на региональных рынках.
Как сообщал УНН, Верховной Раде предлагают разрешить Национальной комиссии регулирования связи и информатизации регулировать цены на услуги мобильных операторов и интернет-провайдеров.