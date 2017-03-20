АМКУ примет решение относительно возможных злоупотреблений мобильных операторов с тарифами в июле-августе

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 32169 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102412 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117848 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176754 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129291 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124431 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117012 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106457 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107501 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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АМКУ примет решение относительно возможных злоупотреблений мобильных операторов с тарифами в июле-августе

АМКУ примет решение относительно возможных злоупотреблений мобильных операторов с тарифами в июле-августе

Киев  •  УНН

 • 10506 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Антимонопольный комитет Украины предоставит свою позицию относительно жалоб о возможном злоупотреблении мобильными операторами тарифами в регионах в начале третьего квартала 2017 года. Об этом сообщил во время интернет-конференции глава АМКУ Юрий Терентьев, передает корреспондент УНН.

"В настоящее время этот вопрос исследуется. У нас открыто дело... Сейчас мы анализируем факты и, думаю, что вероятнее всего на начало третьего квартала 2017 года по этому вопросу мы сможем дать позицию Антимонопольного комитета", - сказал он.

По словам Ю.Терентьева, АМКУ сегодня анализирует ситуацию по рынкам.

Он подчеркнул, что АМКУ имеет основания для того, чтобы этим вопросом глубже заниматься на предмет наличия нарушений, злоупотребления монопольным положением на региональных рынках.

Как сообщал УНН, Верховной Раде предлагают разрешить Национальной комиссии регулирования связи и информатизации регулировать цены на услуги мобильных операторов и интернет-провайдеров.

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