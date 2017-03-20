АМКУ ухвалить рішення щодо можливих зловживань мобільних операторів з тарифами у липні-серпні

“На даний час це питання досліджується. У нас відкрита справа... Зараз ми аналізуємо факти і, думаю, що ймовірніше за все початок третього кварталу 2017 року по цьому питанню ми зможемо дати позицію Антимонопольного комітету”, — сказав він.

За словами Ю.Терентьєва, АМКУ на сьогодні аналізує ситуацію по ринках.

Він підкреслив, що АМКУ має підстави для того, щоб цим питанням глибше займатися на предмет наявності порушень, зловживання монопольним становищем на регіональних ринках.

Як повідомляв УНН, Верховній Раді пропонують дозволити Національній комісії регулювання зв'язку та інформатизації регулювати ціни на послуги мобільних операторів та інтернет-провайдерів.