АМКУ не будет согласовывать концентрацию компаниям, которые находятся под санкциями

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14508 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 28691 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 35912 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35332 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100182 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88017 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97478 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124565 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115900 просмотра

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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АМКУ не будет согласовывать концентрацию компаниям, которые находятся под санкциями

АМКУ не будет согласовывать концентрацию компаниям, которые находятся под санкциями

Киев  •  УНН

 • 12355 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Верховная Рада запретила Антимонопольному комитету давать согласие на концентрацию компаниям, лицам, которые находятся в санкционном списке. Соответствующий законопроект поддержали 228 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроект не допускает предоставления разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования с участием лиц, к которым применяются санкции, на разных этапах рассмотрения заявлений и дел о концентрации субъектов хозяйствования.

Кроме этого принятым законом вносятся изменения в закон "О защите экономической конкуренции", которыми предусмотрено, что Антимонопольный комитет в течение 15 дней должен вернуть заявление не только если его не рассмотрели из-за несоответствия установленным требованиям, но и тогда, когда к участнику концентрации применяются специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

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Так же заявление о предоставлении разрешения на согласованные действия, концентрация субъектов хозяйствования остается без рассмотрения, если к участнику концентрации применяются экономические или иные санкции.

Украинские Национальные Новости

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