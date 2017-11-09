АМКУ не будет согласовывать концентрацию компаниям, которые находятся под санкциями

Законопроект не допускает предоставления разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования с участием лиц, к которым применяются санкции, на разных этапах рассмотрения заявлений и дел о концентрации субъектов хозяйствования.

Кроме этого принятым законом вносятся изменения в закон "О защите экономической конкуренции", которыми предусмотрено, что Антимонопольный комитет в течение 15 дней должен вернуть заявление не только если его не рассмотрели из-за несоответствия установленным требованиям, но и тогда, когда к участнику концентрации применяются специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

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Так же заявление о предоставлении разрешения на согласованные действия, концентрация субъектов хозяйствования остается без рассмотрения, если к участнику концентрации применяются экономические или иные санкции.