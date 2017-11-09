АМКУ не погоджуватиме концентрацію компаніям, які перебувають під санкціями

Законопроект не допускає надання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання за участю осіб, до яких застосовуються санкції, на різних етапах розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання.

Крім цього ухваленим законом вносяться зміни до закону “Про захист економічної конкуренції”, якими передбачено, що Антимонопольний комітет має протягом 15 днів повернути заяву не тільки якщо її не розглянули через невідповідність встановленим вимогам, а й тоді, коли до учасника концентрації застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”.

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Так само заява про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання залишається без розгляду, якщо до учасника концентрації застосовуються економічні чи інші санкції.