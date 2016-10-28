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15 марта, 19:03 • 115542 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167554 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138574 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130977 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113164 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105690 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101589 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135578 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Американца осудили за кражу фото обнаженных звезд

Американца осудили за кражу фото обнаженных звезд

Киев • УНН

 • 12330 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Суд в американском штате Пенсильвания приговорил хакера к 18 месяцам заключения за взлом аккаунтов знаменитостей и загрузку фотографий и видеозаписей обнаженных звезд, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Следствие не нашло доказательств того, что 36-летний Райан Коллинз распространял украденный материал, поэтому его обвинили только во взломе и краже личных данных.

По данным следствия, ему удалось получить личные данные и пароли более 600 пользователей.

Для этого Коллинз отправлял своим жертвам - среди которых были голливудские актрисы Дженнифер Лоуренс, Кейт Аптон, Скарлетт Йоханссон и Кирстен Данст - электронные письма, которые приходили от имени служб поддержки Google или Apple.

Фотографии обнаженных актрис и певиц появились в интернете, некоторые из пострадавших признали подлинность снимков.

Напомним, правоохранители США арестовали в четверг американца по обвинению в "незаконном экспорте технологий из США" заказчикам в России.

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