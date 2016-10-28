Американца осудили за кражу фото обнаженных звезд

Следствие не нашло доказательств того, что 36-летний Райан Коллинз распространял украденный материал, поэтому его обвинили только во взломе и краже личных данных.

По данным следствия, ему удалось получить личные данные и пароли более 600 пользователей.

Для этого Коллинз отправлял своим жертвам - среди которых были голливудские актрисы Дженнифер Лоуренс, Кейт Аптон, Скарлетт Йоханссон и Кирстен Данст - электронные письма, которые приходили от имени служб поддержки Google или Apple.

Фотографии обнаженных актрис и певиц появились в интернете, некоторые из пострадавших признали подлинность снимков.

Напомним, правоохранители США арестовали в четверг американца по обвинению в "незаконном экспорте технологий из США" заказчикам в России.