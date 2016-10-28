Американця засудили за крадіжку фото оголених зірок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Суд в американському штаті Пенсильванія засудив хакера до 18 місяців ув’язнення за злам акаунтів знаменитостей та завантаження фотографій й відеозаписів оголених зірок, передає УНН з посиланням на ВВС.
Слідство не знайшло доказів того, що 36-річний Раян Коллінз поширював вкрадений матеріал, тому його звинуватили тільки в зломі і крадіжці особистих даних.
За даними слідства, йому вдалося дістати особисті дані й паролі понад 600 користувачів.
Для цього Коллінз відправляв своїм жертвам — серед яких були голлівудські актриси Дженніфер Лоуренс, Кейт Аптон, Скарлетт Йоханссон і Кірстен Данст — електронні листи, які приходили від імені служб підтримки Google або Apple.
Фотографії оголених актрис і співачок з’явилися в інтернеті, деякі з постраждалих визнали автентичність знімків.
Нагадаємо, правоохоронці США заарештували в четвер американця за звинуваченням у “незаконному експорті технологій зі Сполучених Штатів” замовникам в Росії.