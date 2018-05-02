Американцы стали больше пить: водка занимает треть их рынка

Отмечается, что в 2017 году в США продажи водки выросли на 3% - до 6,2 млрд долл., в сравнении с показателями 2016 года.

Показатели продаж американского виски также продемонстрировали рост - 8,1% - до 3,4 млрд долл. за год. Вместе с этим, выросли продажи текилы - на 9,9%, до 2,7 млрд долл., ирландского виски - на 12,8%, до 897 млн долл., коньяка - на 13,8%, до 1,6 млрд долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Берлине назвали лучшую украинскую водку 2018 года

В целом в 2017 году компании, входящие в состав Spirits (собственник ряда предприятий по производству водки, настоек, коньяков и бренди, вин, шампанского, вермутов и слабоалкогольных напитков - ред.), увеличили продажи спиртных напитков на 4% - до 26,2 млрд долл.

Напомним, что украинская водка считается одной из лучших в мире. Поэтому, как рассказал УНН директор по маркетингу Beverage Trading Company Алексей Безуглый, переплачивать нашим соотечественникам за иностранную водку нет никакого смысла.

"Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то украинская продукция занимает высокие места в мировом рейтинге. Опять же, например, наш бренд водки Medoff, за последний год он получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д.

В целом, именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому здесь точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку", - рассказал он.