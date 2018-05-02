Американці стали більше пити: горілка займає третину їх ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Третина ринку алкогольних напоїв в Сполучених Штатах Америки займає горілка, передає УНН з посиланням на Forbes.
Відзначається, що у 2017 році в США продажі горілки зросли на 3% - до 6,2 млрд дол., у порівнянні з показниками 2016 року.
Показники продажів американського віскі також продемонстрували зростання - 8,1% - до 3,4 млрд дол. за рік. Разом з цим, зросли продажі текіли - на 9,9%, до 2,7 млрд дол., ірландського віскі - на 12,8%, до 897 млн дол., коньяку - на 13,8%, до 1,6 млрд дол.
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В цілому в 2017 році компанії, що входять до складу Spirits (власник низки підприємств з виробництва горілки, настоянок, коньяків і бренді, вин, шампанського, вермутів і слабоалкогольних напоїв - ред.), збільшили продажі спиртних напоїв на 4% - до 26,2 млрд дол.
Нагадаємо, що українська горілка вважається однією з кращих у світі. Тому, як розповів УНН директор з маркетингу Beverage Trading Company Олексій Безуглий, переплачувати нашим співвітчизникам за іноземну горілку немає ніякого сенсу.
"Віскі, ром, вермути і навіть вино іноземного виробництва, як правило, кращі українських аналогів. Але якщо йдеться про горілку, то українська продукція займає високі місця в світовому рейтингу. Знову ж, наприклад, наш бренд горілки Medoff, за останній рік він отримав 10 нагород на світових дегустаційних конкурсах у США, Німеччині, Бельгії і т.д.
В цілому, саме українська горілка вважається однією з кращих в світі, і тому тут точно не варто переплачувати за іноземну етикетку", - розповів він.