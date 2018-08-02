Американский журнал опубликовал до сих пор неизданный рассказ Хемингуэя

"В нашем 55-м номере мы с гордостью представляем неопубликованный ранее рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием "Комната на стороне сада". Краткая история разворачивается в отеле Ritz в Париже и рассказанная от лица человека по имени Роберт, которого также называют "Папа". Это яркое описание солдат, которые устали от войны, но надеются на будущее. Исследователь творчества Хемингуэя Кирк Корнутт напишет послесловие, в которой опишет исторический и биографический контекст этого произведения", - говорится в аннотации к номеру.



Номер с рассказом стоит 9,99 доллара.



Напомним, аукционный дом Sotheby's выставит на торги заметки бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна. Редкая коллекция записей, первая из которых датируется 1975 годом, содержит мысли Мао Цзэдуна о китайской классической литературе.



